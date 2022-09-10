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Konya'da balkondan düşen bebek yaralandı

10.09.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da balkondan düşen bebek yaralandı

Konya'da balkondan düşen bebek yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 16 aylık bebek yaralandı.

Hacıakif Mahallesi Şehit Ali Yaylalı Sokak'ta yaşayan Suriyeli ailenin bebeği N.E.A, 4 katlı apartmanın birinci katından düştü.

Başını taşa çarparak yaralanan bebeği, babası Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan bebek, başında çatlak tespit edilince kent merkezindeki başka hastaneye nakledildi.

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Konya Beyşehir balkon bebek apartman

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