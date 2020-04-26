Konya'da belediye ilk kez oruç tutan çocukları hediyelerle sevindirecek

ABDULLAH DOĞAN - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl ilk kez oruç tutan 11 bin 600 çocuğa hediye vereceklerini belirterek, "İlk kez oruç tutan 11 bin 600 çocuğumuzun başvurusunu aldık. Hem çocuklarımıza hem de anne ve babalarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın Konya'da her zaman bir başka güzellikte olduğunu, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan coşkusunun evlerde yaşandığını belirterek, çocuklar için de internet üzerinden çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Altay, çocuklara evlerde hoşça vakit geçirebilmeleri için zengin içerikli yayınlar hazırladıklarını vurgulayarak, "Çocuklarımızın bu zor zamanları olabildiğince verimli geçirmelerine katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Ramazan ayı ile de bu faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Ramazan geleneğini yaşatmak için ilk kez oruç tutan bin çocuğu sürpriz hediyelerle sevindirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Altay, yaptıkları duyuru üzerine, WhatsApp üzerinden 28 dakikada başvuruları aldıklarını kaydetti.