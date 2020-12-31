Konya'da belediyeden su faturasında 65 milyon liralık indirim desteği

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su fiyatlarını 2019 rakamlarına düşürerek vatandaşların bütçesine 65 milyon 187 bin lira fatura indirimi sağladıklarını söyledi.

Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin gereği toplumun yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halka sağlanan desteklerin kesintisiz sürdüğünü aktaran Altay, belediyeler arasında en geniş sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini öne sürdü.

Altay, Sosyal Kart Projesi ile ihtiyaç sahiplerinin, anlaşmalı marketlerden alışverişine olanak tanıdıklarını anımsatarak, "Bunun yanında pandemi nedeniyle durumu kötüleşen hemşehrilerimize de destek çalışması yürüttük. 2020'de Konya genelinde 51 milyon lira tutarında sosyal destek verdik. Ayrıca su fiyatını 2019 rakamlarına çekerek vatandaşların bütçesine 65 milyon liranın üzerinde fatura indirimi sağladık." diye konuştu.

Salgın süresince esnafın da yanında olduklarını anlatan Altay, Belediye mülkündeki esnafın kira ödemelerini 2 ay süreyle iptal ettiklerini, iş yeri kapanan ve bu nedenle işsiz kalanlardan da evlerinden 2 ay boyunca su ücreti almadıklarını bildirdi.

Altay, bazı esnaf gruplarıyla ilgili yeni çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yaptıkları çalışmada 2 bin 199 esnafa daha destek olduklarını kaydetti.

