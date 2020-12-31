YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da belediyeden su faturasında 65 milyon liralık indirim desteği

Konya'da belediyeden su faturasında 65 milyon liralık indirim desteği

KONYA HABERLERİ  | 31.12.2020 16:12 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: - "2020'de Konya genelinde 51 milyon lira tutarında sosyal destek verdik. Ayrıca su fiyatını 2019 rakamlarına çekerek vatandaşların bütçesine 65 milyon liranın üzerinde fatura indirimi sağladık"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su fiyatlarını 2019 rakamlarına düşürerek vatandaşların bütçesine 65 milyon 187 bin lira fatura indirimi sağladıklarını söyledi.

Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin gereği toplumun yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halka sağlanan desteklerin kesintisiz sürdüğünü aktaran Altay, belediyeler arasında en geniş sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini öne sürdü.

Altay, Sosyal Kart Projesi ile ihtiyaç sahiplerinin, anlaşmalı marketlerden alışverişine olanak tanıdıklarını anımsatarak, "Bunun yanında pandemi nedeniyle durumu kötüleşen hemşehrilerimize de destek çalışması yürüttük. 2020'de Konya genelinde 51 milyon lira tutarında sosyal destek verdik. Ayrıca su fiyatını 2019 rakamlarına çekerek vatandaşların bütçesine 65 milyon liranın üzerinde fatura indirimi sağladık." diye konuştu.

Salgın süresince esnafın da yanında olduklarını anlatan Altay, Belediye mülkündeki esnafın kira ödemelerini 2 ay süreyle iptal ettiklerini, iş yeri kapanan ve bu nedenle işsiz kalanlardan da evlerinden 2 ay boyunca su ücreti almadıklarını bildirdi.

Altay, bazı esnaf gruplarıyla ilgili yeni çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yaptıkları çalışmada 2 bin 199 esnafa daha destek olduklarını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Konya Namaz Vakitleri 31 Aralık Perşembe

İmsak
06:31
Sabah
07:59
Öğle
12:58
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:09

Konya Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Perşembe

Nimet Eczanesi
Karatay
Selimiye Eczanesi
Karatay
Bizim Eczanesi
Selcuklu
Çay Eczanesi
Selcuklu
Merve Eczanesi
Selcuklu
Nefes Eczanesi
Selcuklu
Nurgül Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.