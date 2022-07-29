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Konya'da bıçakla yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı

29.07.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bıçakla yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı

Konya'da bıçakla yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

Hamidiye Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde Mustafa T, iş yerine müşteri olarak gelen S.İ. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönen olayda vücudunun çeşitli yerinden yaralanan Mustafa T. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheli S.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Konya işyeri yaralı

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