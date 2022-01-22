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Konya'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

22.01.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi'nde aynı binada ikamet eden ve aralarında apartman yöneticisinin de olduğu iki taraf arasında dairelerin ısınmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. ve kocası K.A ile M.S. ve kardeşi H.S. bıçakla yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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