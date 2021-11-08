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Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

08.11.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Huğlu Mahallesi'ndeki silah fabrikasında çalışan Recep Çekiç (34), aralarında husumet bulunan Y.E. ile Özgürlük Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E, Çekiç'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Çekiç, kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarmaya teslim olan Y.E. gözaltına alındı.

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