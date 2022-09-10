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Konya'da bir kişi mesai arkadaşı tarafından silahla öldürüldü

10.09.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kişi mesai arkadaşı tarafından silahla öldürüldü

Konya'da mobilyacıda çalışan iki mesai arkadaşı arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Tamer E. (30) ile aynı araçta bulunan mesai arkadaşı Abdullah E. (29) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Tamer E, yanındaki tabancayla Abdullah E'ye ateş ederek araçtan ayrıldı. Ağır yaralanan Abdullah E. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaçmaya çalışan şüpheli, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mobilyacı Konya cumhuriyet mahallesi

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