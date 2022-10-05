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Konya'da bir kişi oğlu tarafından tabancayla yaralandı

05.10.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kişi oğlu tarafından tabancayla yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, babasını havalı tabancayla vuran şüpheli yakalandı.

Beytepe Mahallesi 41354 Sokak'ta yaşayan İzzet B. evinin bahçesinde oğlu O.B. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine O.B. babasını havalı tabancayla vurup kaçtı.

Vücuduna isabet eden 7 saçmayla yaralanan İzzet B, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kısa sürede O.B'yi yakaladı. İzzet B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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