Konya'da biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Konya'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Yunak İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki yabancı uyruklu R.K.S'nin, DEAŞ üyesi olmaktan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı, sürücü K.K. ile araçtaki yabancı uyruklu A.A'nın da DEAŞ üyesi olduğu öne sürüldü.
Gözaltına alınan üç şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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