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Konya'da çocuklar üç ayları "şivlilik" geleneğiyle karşıladı

11.01.2024 10:43 | Son Güncelleme:
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Konya'da, Regaip Kandili'nin sabahında kapı kapı dolaşan çocukların, "şivlilik" adı verilen şekerlemeler topladığı gelenek asırlardır sürüyor.

Sabah saatlerinde evlerinden çıkan çocuklar, arkadaşlarıyla esnaflardan ve komşularından "şivlilik" adıyla şekerleme istiyor.

Sokakların çocuklarla dolduğu kentte, yetişkinler de farklı bir heyecan yaşıyor.

Ev sahipleri ve esnaflar, birkaç gün önceden aldıkları şeker, gofret, çikolata ve kuru yemişleri, ziyarete gelen çocuklara dağıtıyor.

Şivlilik toplamaya çıkan çocuklardan Aybike Tümay, bugünü bir bayram gibi kutladıklarını söyledi.

Evleri ve iş yerlerini ziyaret ettiklerini belirten Tümay, "Bugün arkadaşlarımla, şivlilik topluyoruz. Rekabet ve yarış içinde toplamak çok eğlenceli oluyor. Günün sonunda da bütün sınıf arkadaşlarımızla eşit şekilde paylaşarak yiyeceğiz. Bizim için çok eğlenceli ve mutluk veren bir etkinlik. Bize paylaşmayı da öğretiyor." diye konuştu.

İş yerine gelen çocuklara şekerleme ikram eden esnaf Emre Susam da "Bugün Konya'mızın geleneğini yaşatıyoruz. Gelen çocuklara şekerlemeler dağıtıyoruz. Bu bizim çok eski bir geleneğimiz. Konya'nın bir günü bu şekilde bayram havasında geçiyor. Tek amacımız çocukları mutlu etmek. Her çocuk şekerlemeyi sever. Bir de arkadaşlarıyla çıkıp eğleniyorlar. Bu gelenek başka şehirlerde yok. Konya'ya özgü bir gelenek. Bu da çocuklarımız için bir ayrıcalık oluşturuyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili Konya Üç Aylar Şivlilik

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