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Konya'da dolandırıcılık yöntemiyle satılan traktör Suriye sınırındaki köyde bulundu

10.05.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da dolandırıcılık yöntemiyle satılan traktör Suriye sınırındaki köyde bulundu

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Dolandırıcılık yöntemiyle Konya'dan Şanlıurfa'ya getirilen traktör, jandarma ekiplerince Suriye sınırındaki köyde bulunarak sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya'da yaşayan M.I, yaklaşık 8 ay önce anlaştığı bir kişiye traktörünü sattı. Ancak anlaştıkları kişiden belirlenen sürede parasını alamayan M.I, dolandırıldığını belirterek, jandarmaya şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, traktörün Şanlıurfa'ya götürüldüğünü tespit ederek, durumu Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'ne (JASAT) bildirdi.

JASAT ekibi, 2 aylık araştırma sonucunda traktörü, Türkiye-Suriye sınırındaki Suruç ilçesine bağlı kırsal Molla Hamza Mahallesi'nde yaşayan A.G'nin kullandığını belirledi.

A.G'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, traktörü park edilmiş halde buldu.

Çekiciye yüklenerek Konya'ya gönderilen traktör, sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan A.G, sevk edildiği adliyede ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

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dolandırıcılık Konya Şanlıurfa

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