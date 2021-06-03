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Konya'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

03.06.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

Konya'nın Ilgın ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılan kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Harmanyazı Mahallesi'ndeki iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına aldıktan sonra kullanılamaz hale gelen eve giren itfaiye ekipleri, ikinci katta bulunan Nadi Er'i (44) yaralı olarak çıkardı.

Dumandan zehirlendiği anlaşılan ve 112 Acil Servis ekiplerince Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Er, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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