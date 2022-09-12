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Konya'da geçirdiği kazadan 3,5 ay sonra hayatını kaybeden öğretmene okulunda hüzünlü veda

12.09.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da geçirdiği kazadan 3,5 ay sonra hayatını kaybeden öğretmene okulunda hüzünlü veda

Konya'da geçirdiği kazadan 3,5 ay sonra hayatını kaybeden öğretmene okulunda hüzünlü veda

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 3,5 ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve dün hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Mahmut Çay için 28 yıldır görev yaptığı Ali Akkanat Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

Beyşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan Çay'ın cenazesi, nakil aracıyla görev yaptığı lisenin bahçesine getirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, buradaki törende, 2022-2023 eğitim-öğretim yılına, beden eğitimi öğretmeni olan Mahut Çay'ın vefatı sebebiyle çok buruk başladıklarını belirtti.

Konuk, "Yüzme bilen bir öğrenci varsa Mahmut hocamın eseridir, eğer bugün yaklaşık 500 öğrenci jimnastik yapıyorsa bu Mahmut hocanın eseridir. Geleneksel okçuluktan tutun da atletizme kadar, futbola, voleybola kadar, hem kendisi dolu dolu bir sporcu hem de öğrencileri yetiştirmiştir. Spor yapan kim varsa emeği olduğunu düşünüyorum. Kısacası Beyşehir'imizde çok güzel bir iz bırakmıştır. Camiamızın, ilçemizin, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Mahmut Çay için okulun bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından dua edildi. Bu sırada kızı Ezgi Çay'ın "Götürmeyin lütfen." sözleriyle babasının tabutundan tutması, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Aynı kazada yaralanan Mert Çay da babasının cenaze namazında saf tuttu.

Tabutun omuzlarda taşınıp cenaze nakil aracına alındığı esnada katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yunus T. yönetimindeki 42 AKS 906 plakalı minibüs, 28 Mayıs'ta Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 2. kilometresinde Mert Çay yönetimindeki 42 BDD 62 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Refüje savrulan otomobilin sürücüsü Mert Çay ile yanındaki babası Mahmut Çay ile minibüste yolcu olarak bulunan Hikmet D. yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Mahmut Çay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, yoğun bakımda 3,5 ay tedavi gören Çay, dün hayatını kaybetmişti.

Konya'da geçirdiği kazadan 3,5 ay sonra hayatını kaybeden öğretmene okulunda hüzünlü veda

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trafik kazası Konya Beyşehir cenaze okul

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