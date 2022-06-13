Konya'da husumetli oldukları genci silahla öldüren 2 zanlı tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde gasbettikleri araçla yanına gittikleri genci silahla öldüren 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, poliste çok sayıda kaydı bulunan kaçan şüphelilerden M.M'nin (23) ardından C.A'yı (30) da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Zanlıların, olayın ardından kaçarken bir köpeği de vurarak öldürdükleri öğrenildi.

Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak'ta dün 2 şüpheli, aralarında husumet bulunan Halis Tatlı'yı (27) bacağından ve göğsünden tabancayla vurarak kaçmış, yakınlarınca Konya Numune Hastanesi'ne götürülen Tatlı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şüphelilerin gasbettikleri aracı saldırıda kullandıkları öğrenilmiş, araç, olay yeri yakınında terk edilmiş olarak bulunmuştu.

Kaçan şüpheli M.M, kısa sürede suç aleti silahla Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.



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