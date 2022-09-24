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Konya'da iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı arazi kavgasının zanlısı aranıyor

24.09.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı arazi kavgasının zanlısı aranıyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı arazi kavgasının zanlısı aranıyor.

İddiaya göre, Akçayazı Mahallesi'nde O.K. (62) ile H.İ. (58) arasında arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla vurulan H.İ. olay yerinde hayatını kaybetti, eşi F.İ. (54) ile oğlu M.İ. (22) yaralandı.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli O.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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