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Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

06.09.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Konya'da asansör bakımı yaparken elektrik akımına kapılınca ağır yaralı halde tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki işçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Karatay ilçesi Ayan Bey Sokak'ta 2 Eylül'de bir otelin asansöründe kaynak işiyle uğraşırken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Ahmet Mutlu, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşama savaşını kaybetti.

Mutlu'nun cenazesi, Meram ilçesindeki Karahöyük Mezarlığı'na getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Mutlu'nun sevenleri ve yakınları gözyaşı döktü.

Konya merkez Karatay ilçesi Ayan Bey Sokak'ta 2 Eylül'de bir otelin asansöründe kaynak işiyle uğraşan asansör bakım işçileri Berkan Üzgü ve Ahmet Mutlu elektrik akımına kapılmıştı. İşçilerden Üzgü olay yerinde hayatını kaybetmiş, Mutlu ise Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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İşçi Konya

Konya Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

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Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

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