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Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

AA AA
26.01.2024 11:35 | Son Güncelleme:
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Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde kaçak sigara üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 4 iş yeri, 1 ev ve 3 araçta yapılan aramalarda, 2 milyon 375 bin doldurulmuş sigara, 350 paket sigara, 1105 litre akaryakıt, 6 kilo 635 gram doğal kehribar taşı, 4 kilo 200 gram fil dişi, 37 kehribar tespih ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Seydişehir ilçesinde 3 ev ve 2 iş yerindeki aramada da 26 ruhsatsız tabanca, 26 şarjör ve çok sayıda fişek bulundu.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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