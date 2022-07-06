Konya'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'nın Derebucak ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki keçiyi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Bağlık arazide hayvan otlatan bir besici, iki keçisinin sarp ve dik kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.

Kendi imkanlarıyla keçilerini bulunduğu yerden kurtaramayan besici, durumu AFAD'a bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen AFAD ekipleri, arazide keşif yaptıktan sonra halatlarla kayalıklara tırmanarak keçileri kurtardı.

Ekipler, sağlık sorunu olmayan hayvanları sahibine teslim etti.



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