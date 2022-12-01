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Konya'da kayınvalidesini öldürüp, eşini yaralayan sanığın yargılanması sürüyor

01.12.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kayınvalidesini bıçakla öldürüp, eşini ağır yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Abdullah K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık avukatı, müvekkilinin akıl sağlığı yönünden rapor alınmasını talep etti.

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın kendisine verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde, 9 Mart'ta hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasında olduğu eşi H.K'yi (36) bıçakla ağır yaralayan, kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü (69) öldüren Abdullah K. (40) sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

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