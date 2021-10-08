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Konya'da kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında yaralan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

08.10.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında yaralan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dün içerisinde kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Üzümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren patlayıcı madde fabrikasına ait çadırda çıkan yangında ağır yaralanarak Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bekçi Şaban Toptaş (37), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yangında yaralanan ve tedavi altına alınan fabrika sahibi İbrahim Sarıibiş'in (31) durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Olay

Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren patlayıcı madde fabrikasının bahçesindeki kimyasal boya çadırında dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangında, fabrika sahibi İbrahim Sarıibiş (31) ile bekçi olarak çalışan Şaban Toptaş (37) yaralanmıştı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Toptaş, Konya'ya sevk edilmişti.

Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

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