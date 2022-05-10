Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığın yargılanması sürüyor

Konya'da tartıştığı 25 yaşındaki kız arkadaşını göğsünden silahla vurarak ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Fatih B. ile başka suçtan tutuklu E.Ü. katıldı.

Söz verilen Fatih B, olayın yaşandığı dairede tartıştıklarını söyledi.

Bir süre sonra müştekinin yatak odasına gittiğini anlatan Fatih B, ses duyulması üzerine odaya gittiklerinde müştekinin, yatağın üzerinde kalorifer peteğine yaslanmış vaziyette olduğunu kaydetti.

Müştekinin göğsünden yaralandığını sonradan fark ettiğini öne süren Fatih B, durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdiklerini dile getirdi.

Fatih B, müştekiye zarar vermediğini, suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih B'nin tutukluluk halinin devamına, müşteki F.N.S'nin ifadesinin sağlık durumu dikkate alınarak hastanede her iki taraf avukatının katılımıyla alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki eve ihbar üzerine 6 Ekim 2021'de giden polis ekipleri, F.N.S'nin göğsünden silahla yaralandığını tespit etmiş, durumu ağır olan genç kadın hastaneye kaldırılmıştı. Olayın gerçekleştiği apartman dairesinde bulunan Fatih B. ile E.Ü. gözaltına alınmış, Fatih B, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Hakkında hazırlanan iddianamede 9 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması istenen Fatih B, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde kız arkadaşı müşteki F.N.S'ye ilişkin "Ben yapmadım, kendi kendini vurdu." demişti.

