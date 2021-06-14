Konya'da marketteki cinayetin zanlısı tutuklandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 5 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

Karabağ Mahallesi'ndeki bir markette çıkan kavgada, 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli O.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen O.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Cihanbeyli ilçesine bağlı Karabağ Mahallesinde 12 Haziran'da, O.Ç, aralarında husumet olan dünürleriyle bir markette tartışmıştı. O.Ç, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yanında bulunan silahla markettekilere ateş açmıştı. Market sahibi Gökhan Aydoğan, olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

O.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.



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