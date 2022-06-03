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Konya'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

03.06.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

Konya'da, nefes borusuna şeker kaçan öğrenciye öğretmenin müdahalesi, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beyşehir'deki İhsan Kabadayı Ortaokulu öğrencisi M.A'nın ağzına aldığı şeker, nefes borusuna kaçtı.

Durumu fark eden öğretmen Ayşe Demir, nefes almakta zorlanan öğrencinin yardımına koştu.

Demir'in "Heimlich manevrası"yla şekerin nefes borusundan çıkması üzerine M.A. rahat nefes almaya başladı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşananlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Okulun Müdürü Muddalip Göçgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmen Ayşe Demir'e teşekkür ederek ilk yardım eğitiminin önemine dikkati çekti.​​​​​​​​​​​​​​

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