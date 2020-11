Konya’da Öğretmen Hatıra Ormanı için fidan dikimi yapıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Konya’da görev yapan 34 bin öğretmenin her birinin adına birer fidan dikilerek “Öğretmen Hatıra Ormanı” oluşturuldu.

Fidan dikme etkinliği, Konya-Seydişehir yolu üzerindeki KOSKİ sahasında gerçekleştirildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük yaptı. Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, hatıra ormanının fidanlarını toprakla buluşturuyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Seyit Ali Büyük, bu anlamlı vefa örneğinin öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında verilebilecek en anlamlı hediye olduğunu ifade etti. Büyük, hatıra ormanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Milli Ağaçlandırma Günü” çerçevesindeki ağaçlandırma seferberliğinin bir devamı olarak niteleyerek emek ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ise konuşmasında en büyük teşekkürü hak eden öğretmenlerin anısına bu alanda Öğretmen Hatıra Ormanı oluşturuyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Gelecek nesillere nefes olacak bu ormanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da öğretmenlerin yetiştirdiği öğrenciler gibi dikilen fidanların da burada yetişeceklerini söyleyerek hatıra ormanının oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Öğretmenlerin büyük bir fedakarlık içerisinde görevlerini yerine getirdiklerini belirten Altay, hatıra ormanının KOSKİ sahası içerisinde oluşturuluyor olmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Konya Milletvekili Halil Etyemez, öğretmenlerin hatırası adına oluşturulan bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek bu hatıra ormanının hayırlı olması temennisinde bulundu. Öğretmenlerin yarınlara kalıcı fidanlar diken ustalar olduğunu ifade eden Etyemez, özellikle yaşanmakta olan süreç içerisinde öğretmenlerin rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

Konya Milletvekili Orhan Erdem de tüm öğretmenlerin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak ve şehit öğretmenleri rahmetle anarak, Konya’daki her bir öğretmen adına bir fidan dikiliyor olmasının çok değerli bir çalışma olduğunu söyledi. Erdem, geleceği inşa eden öğretmenlerin haklarının hiçbir şekilde ödenmeyeceğini de ifade ederek herkesin yetişmesinde öğretmenlerin çok büyük emeği olduğunu da sözlerine ekledi.

Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, öğretmenler adına oluşturulan hatıra ormanının çok önemli bir çalışma olduğunu ifade etti. Şehrin yanı başında oluşturulmakta olan hatıra ormanında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak eğitimin bütün sektörlere yön veren bir alan olduğunun altını çizdi. Özkan, yaşanabilir bir çevre ve yaşanabilir bir ortam için yeni ormanların oluşturulmasının önemine değinerek Öğretmen Hatıra Ormanı’nın oluşturulmasında emeği olan herkesi tebrik etti.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun yaptığı duanın ardından fidan dikme etkinliğine geçildi. Etkinlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ağacı da toprakla buluşturuldu. Öğretmen Hatıra Ormanı Fidan Dikim Törenine Vali Vahdettin Özkan, Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem ve Halil Etyemez, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Karatay Kaymakamı A. Selim Parlar, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ün yanı sıra çok sayıda protokol mensubu ve öğretmen katıldı.