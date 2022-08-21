Konya'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki otomobili çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Müftü Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Caddesi'nde park halinde olan üzerinde kontak anahtarı bırakılan otomobil çalındı.

Otomobil sahibi İ.Y'nin müracaatı üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Olayın şüphelilerinin Mahmut K. ile Süleyman Y. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların Antalya'dan otobüsle Beyşehir'e gelecekleri bilgisini alması üzerine harekete geçti.

Yolcu otobüsü, yol güzergahında durdurularak iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

