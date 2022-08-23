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Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

23.08.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Barbaros Mahallesi 92759 Sokak'ta yürüyen U.Ü, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Kafa ve sırtından yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen çocuk, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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