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Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlıları tutuklandı

10.09.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlıları tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yerine yönelik silahlı saldırının katil zanlıları tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.G'yi yakalamak için çalışma başlatmış olayın şüphelilerinden M.İ ile birlikte Ankara'da gözaltına almıştı.

Olayın şüphelilerinden R.G. ve H.G. de Karapınar ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesi'ne çıkarılan S.G. ile olayla bağlantıları olduğu anlaşılan M.İ, R.G. ve H.G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki boş fırın dükkanında 27 Ağustos'ta Erdal Üstüner, Murat Ş. ve Yunus A'ya tabancayla ateş açılmış, ağır yaralanan fırıncı Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.​​​​​​​

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cinayet Konya Beyşehir silahlı saldırı Adliye

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