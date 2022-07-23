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Konya'da takla atan otomobildeki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

23.07.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da takla atan otomobildeki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Konya'da takla atan otomobildeki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İbrahim Çelikel idaresindeki 35 HIY 01 plakalı otomobil, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Doğrugöz Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Otomobilde bulunan 5 yakındaki Çiğdem Çelikel hayatını kaybetti.

Sürücü İbrahim Çelikel ile otomobilde bulunan Nilgün Çelikel, Rüzgar Çelikel (9), Veli Can, Gamze Can ve Elifsu Can (4) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gamze Can ve Elifsu Can burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Konya'da takla atan otomobildeki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

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