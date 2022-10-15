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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

15.10.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Konya'da bir eve düzenlenen operasyonda 6 kilo 110 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevresinde "topal" olarak bilinen Elvan D'nin, yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, Karatay ilçesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, Elvan D. ile Aslı T'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 222 bin lira ile evin müştemilatına gizlenmiş 6 kilo 110 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Konya uyuşturucu operasyonu

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