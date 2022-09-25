YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

25.09.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara, sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullananlara yönelik "Kökünü Kurutma" operasyonu düzenledi.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 555 gram esrar, 2 kilo 700 gram eroin, 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 995 sentetik ecza maddesi, 100 uyuşturucu hap, 70 Hint keneviri ile 6 hassas terazinin yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira ile 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 31'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca operasyonlar kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı olan 2 kişi de cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" üçüncü gününde sürdü"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" üçüncü gününde sürdü
Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldıDenizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı
Mersin'de erken uyarı sistemleri test edildiMersin'de erken uyarı sistemleri test edildi
Anahtar Kelimeler:
polis Konya uyuşturucu operasyonu

Konya Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:12
Sabah
06:33
Öğle
12:47
İkindi
16:11
Akşam
18:51
Yatsı
20:06
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.