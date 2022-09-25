Konya'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara, sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullananlara yönelik "Kökünü Kurutma" operasyonu düzenledi.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 555 gram esrar, 2 kilo 700 gram eroin, 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 995 sentetik ecza maddesi, 100 uyuşturucu hap, 70 Hint keneviri ile 6 hassas terazinin yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira ile 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 31'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca operasyonlar kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı olan 2 kişi de cezaevine teslim edildi.

