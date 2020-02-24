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Konya'daki depremde hasarlı 10 bina tespit edildi

KONYA HABERLERİ  | 24.02.2020 16:54 | Son Güncelleme

Konya'daki depremde hasarlı 10 bina tespit edildi

Konya'nın Derebucak ilçesinde dün meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, ilçeye bağlı yerleşim merkezlerinde 10 binanın hasar gördüğü açıklandı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Konya İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun başkanlığındaki ekibin, bölgeye hemen intikal etmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Derebucak'ta Kaymakam Coşkun Doğan ve Belediye Başkanı Ahmet Kısa ile İl Müdürü Yıldız Tosun'un incelemelerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem sonucunda hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde aynı gece başlatılmıştır. Çalışmalar sonucunda 9 az hasarlı, 1'i ağır hasarlı olmak üzere hasarlı 10 bina tespit edilmiştir.
Az hasarlı binalardan 8'i Göynem Mahallesi'nde, 1'i Pınarbaşı Mahallesi'nde, 1 ağır hasarlı bina ise Pınarbaşı Mahallesi'ndedir."

Ağır hasarlı binada 5 kişilik bir ailenin kiracı olarak yaşadığı aktarılan açıklamada, bu mağdur ailenin Belediyeye ait boş bir eve yerleştirilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Derebucak'ta dün saat 01.26'da 4,5 şiddetinde deprem meydana gelmiş, depremden sonra 8 kişinin panik atak nedeniyle hastaneye yatırıldığı, hastaların bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildiği bildirilmişti.

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AFAD Deprem Derebucak hasar tesbit çalışması Konya

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