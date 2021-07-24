Konya'daki mera kavgasında bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

Çarıklar Mahallesi'nde 4 gün önce merada koyun otlatma meselesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet zanlısı Mehmet Ö. (54) "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Zanlılardan 3'ü adli kontrol kararı, 5'i de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

- Olay

Çarıklar Mahallesi'nde Hakim Dal'a ait koyunların meraya girmesi nedeniyle 2 grup arasında silahlı kavga çıkmış, Hakim Dal'ın öldüğü olayda 6 kişi yaralanmıştı.

Konya Valiliğince, bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde "Konya'da ırkçı saldırı" başlığıyla yer alan olayın, adli olduğu ve belirli çevrelerce etnik bir kavga şeklinde yansıtılmaya çalışıldığı açıklanmıştı.

