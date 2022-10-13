Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Avcı'nın kullandığı 42 AHY 486 süt toplama aracı, Kadınhanı Polatlı kara yolunun Atlantı kasabası mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Avcı'nın cenazesi Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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