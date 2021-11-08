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Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

08.11.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ABD vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bekir A. idaresindeki 42 UC 041 plakalı kamyon, D-300 kara yolunun Değirmenköy Mahallesi yakınlarında, Gökhan Bola'nın (31) kullandığı 43 BD 190 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan ABD vatandaşı James Stanley (44) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Gökhan Bola ve araçtaki İlkim Kaya (27) yaralandı.

James Stanley'in cenazesi Akşehir Devlet Hastanesi morguna, yaralılar da tedavi altına alınmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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