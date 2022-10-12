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Konya'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi 3 gün sonra hayatını kaybetti

12.10.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi 3 gün sonra hayatını kaybetti

Konya'da 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Eslem Ecevitci, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 Ekim 2022 günü Hasan Basri Ecevitci yönetimindeki 06 BAA 386 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 5. kilometresinde, karşı yönden gelen Hayrullah Ç'nin kullandığı 38 ADK 421 plakalı tırla çarpışmış, Ecevitci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kazada ağır yaralı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün eşi 31 yaşındaki Eslem Ecevitci (31) de yoğun bakım ünitesinde 3 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde grafiker olarak görev yapan Hasan Basri Ecevitci, belediye önünde düzenlenen tören sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

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