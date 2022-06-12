YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'dan Ankara'ya vakumlu araç desteği

Konya'dan Ankara'ya vakumlu araç desteği

12.06.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'dan Ankara'ya vakumlu araç desteği

Konya Büyükşehir Belediyesinin, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle Ankara’ya vakumlu araç takviyesinde bulunduğu bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ankara’da yeniden şiddetli yağış beklentisi üzerine Ankara’ya vakumlu araç takviyesinde bulunuyoruz. Allah afetten korusun. Ankara Konya Günlerinde bizi yoğun ilgiyle misafir eden Ankaralı vatandaşlarımıza da bu vesileyle ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaspor, 100. yılını kutluyorKonyaspor, 100. yılını kutluyor
Ankara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiAnkara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildi
Denizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındıDenizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Konya Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:20
Öğle
12:55
İkindi
16:48
Akşam
20:19
Yatsı
21:59
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.