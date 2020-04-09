Konyalı fırıncı, yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin "Ekmek Teknesi" oldu

ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'da faaliyet gösteren "Ekmek Teknesi" adlı fırın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile çalıştıkları iş yerleri kapanan, zor durumdaki kişilerin ailelerine ücretsiz ekmek desteği veriyor.

Beyşehir'deki fırının sahibi Ali Çankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süre önce zorunlu olarak kapatılan iş yerleri çalışanlarının maddi yönden sıkıntı yaşadıklarını belirterek, sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların da ekonomik yönden zorlandıklarını dile getirdi.

Mahalle muhtarlarının ve hayırsever iş insanlarının da desteğiyle başlattıkları uygulamayla bu kişilerin, ücretsiz ekmek almalarını sağladıklarını aktaran Çankaya, şunları kaydetti:

"Virüs salgınından dolayı işinden ayrılmış ve ekmek ihtiyacı olan, dışarıya çıkamayan insanların, bu temel gıda maddesini gücümüzün yettiği ölçüde karşılayalım diye düşündük. Şirket yönetimi olarak bununla ilgili bir ön çalışma yaptık. Türkiye'de genelde askıda ekmek uygulamaları şeklinde yapılan bu çalışmaları, vatandaşımızın sokağa çıkmasındaki kısıtlamalar ile belki de utanıp, sıkılmaları ve farklı nedenlerle fırınımıza kadar gelmelerinin zor olacağını düşünerek, mahalle muhtarlarımızla görüşüp, onların da desteğini alarak evlerine kadar götürmek suretiyle uygulamaya koyduk."