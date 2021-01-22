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Konyalı hayvansever, boz çoban köpeği "Hükümdar"a gözü gibi bakıyor

22.01.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan ve çocukluğundan beri hayvanlarla ilgilenen 24 yaşındaki Şevket Özden, gözü gibi baktığı boz çoban köpeklerinden bir an olsun ayrılamıyor - Özden, 24 aylık olmasına rağmen bir metre boyunda ve 100 kiloyu aşkın ağırlıkta olan "Hükümdar" isimli boz çoban köpeğine ayrıca önem veriyor -Özden: - "Boyu 100 santimetre net geliyor. Köpeğimize yurt dışından 6 bin avro gibi bir teklif aldım ancak hiçbir şekilde teklifi kabul etmedim. Bu köpek milli bir değerimiz, Türkiye'ye has bir şey. Köpeğin Türkiye'de kalsın istiyorum. Değeri parayla biçilemez"

MEHMET UMAY - Konya'nın Ereğli ilçesinde "Hükümdar" isimli Anadolu'ya has olan boz çoban köpeğine gözü gibi bakan hayvansever, köpeğine bağlılığıyla dikkati çekiyor.

Aydınlar Mahallesi'ndeki küçük barınağında 2'si yetişkin, 2'si yavru olmak üzere 4 boz köpeği olan 24 yaşındaki Şevket Özden, hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağlıyor.

Hayvanlarla iç içe bir yaşam süren ve köpek sevgisi çocukluktan gelen Özden'in, aile büyüklerinin köpeklere olan ilgisi nedeniyle de bu sevgisi ve merakı gün geçtikçe arttı.

Özden, köpeklerini birbirinden ayırmıyor ancak 2019'un Ocak ayında dünyaya gelen ve ayağa kalktığında insan boyunu geçen 2 yaşındaki "Hükümdar" adını verdiği Anadolu boz köpeğine ayrı bir değer veriyor.

- "Bu köpek milli bir değerimiz, Türkiye'ye has bir şey"

Özden, AA muhabirine, köpek sevgisinin anlatılamaz bir duygu olduğunu söyledi.

Köpeklerinin bakımıyla kendisinin ilgilendiğini anlatan Özden, onlarla yaşamanın artık bir yaşam biçimi haline dönüştüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Çocukluğumdan beri köpeklerle uğraşıyorum, bunlarla zaman geçiriyorum. En çok değer verdiğim köpeğimizin ismi Hükümdar. Irkı Anadolu boz çoban köpeği... Boyu 100 santimetre net geliyor. Kilosu 100 kilonun üzerinde. Köpeğimize yurt dışından 6 bin avro gibi bir teklif aldım ancak hiçbir şekilde teklifi kabul etmedim. Bu köpek milli bir değerimiz, Türkiye'ye has bir şey. Köpeğin Türkiye'de kalsın istiyorum. Değeri parayla biçilemez. Onunla aramızda bir bağ var. 24 aylık Hükümdar, bu ırkta yaşayan en büyük köpeklerden. Bunu sadece ben değil, bu işe gönül veren, merak saran kişiler de söyledi."

- "Onlarla zaman geçirmek bana huzur veriyor"

Zamanının büyük bölümünü köpeklerine ayıran Özden, "Gün içerisinde zamanımın yarısını köpeklerimle ilgilenerek geçiriyorum. Onlar çocuklarım gibi oldu. Onlarla zaman geçirmek bambaşka bir şey, bana huzur veriyor. Hedefim köpekleri üretmek, bu ırk köpeklerin soyunu devam ettirmek." diye konuştu.

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