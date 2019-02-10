Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında üst sıralar için mücadele eden iki takım Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı.

Golsüz geçilen ilk yarının ardından 74. dakikada Malatyaspor Alkesic'în golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde Konyaspor, Adis Jahovic'in penaltıdan attığı golle 1 puanı kurtarmayı başardı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 34, Konyaspor ise 33 yaptı.

