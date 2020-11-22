Konyaspor 2-1 Kasımpaşa (Maç sonucu)

İttifak Holding Konyaspor karşılaşmaya Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ, Chikalleshi, Milosevic, Miya, Kravets 11'iyle başladı.

Kasımpaşa ise Ramazan Köse, Ahmet Oğuz, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Hadergjonaj, Anıl Koç, Aytaç Kara, Varga, Alan 11'iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 18. dakikada konuk ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Konyaspor, 48. dakikada Nejc Skubic'in attığı golle durumu 1-1'e getirmeyi başardı. Bu dakikadan sonra mücadele ortada geçse de son sözü yine Konyaspor söyledi.

Maçın son 5 dakikalık bölümünde baskılı bir oyun oynayan Konyaspor'da oyuna 75. dakikada giren Musa Çağıran, 89. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Son 2 haftada 6 puan toplayan Konyaspor, puanını 12 yaparak 8. sıraya yükdeldi. Kasımpaşa ise 12 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

