Konyaspor 2 - 2 Antalyaspor

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Ev sahibi yeşil-beyazlı ekibin gollerini 60'ta Rijad Bajic ve 75'te Farouk Miya attı.

Antalyaspor'un sayılarını 16'da Serdar Özkan (penaltı) ve 84'te Paul Omo Mukairu kaydetti.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor'un puanı 3 oldu. Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise puanını 4 yaptı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

14. dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahası içinde Ali Turan'ın müdahalesinde yerde kalması üzerine hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Özkan, kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

19. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Serdar Özkan'ın pasında Gustavo Blanco'nun kale önündeki vuruşunda meşin yuvarlak defansa da çarparak kornere gitti.

27. dakikada orta sahadan topu kapan Milosevic, ara pasında Bajic'i ceza sahasında topla buluşturdu. Bajic, şutunda defanstan dönen ve önüne düşen topu, güçlükle Milosevic'e bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu. Hakem Ümit Öztürk, VAR odasından gelen uyarının üzerine, Milosevic'in topu eliyle aldığını belirterek golü geçersiz saydı.

36. dakikada Doğukan Sinik'in pasında Gustavo Blanco'nun sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı kornere yumrukladı.

