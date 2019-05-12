Konyaspor 2 - 2 Trabzonspor (Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşılaştı. Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 11. dakikada Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçti.

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Çabuk toparlanan Konyaspor, 17'de Jonsson ve 45'te Fofana'nın golleriyle devreyi 2-1 önde kapattı. İkinci yarıya iki takım da kontrollü bir oyunla başladı.

Mücadelenin 79. dakikasında Trabzonspor'un kazandığı penaltıyı Jose Sosa gole çevirdi ve mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 57, Konyaspor ise 42 yaptı.

Atiker Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Volkan Fındıklı, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana (Dk. 74 Jahovic), Mücahit Can Akçay (Dk. 85 Hurtado)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Sosa (Dk. 90+4 Amiri), Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Ekuban), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega