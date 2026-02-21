SPOR

Konyaspor'a karşı Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Maç sırasında isyan etti

Trendyol Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip ilk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısına 3 değişiklik ile başladı. Cimbom ikinci yarının başlangıcı ile golü bulsa da hakem kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar sonrası sarı-kırmızılı ekip sosyal medyadan isyan etti...

Burak Kavuncu

Galatasaray Konyaspor deplasmanında zorlu bir maça çıktı. İkinci yarıda atılan golün iptal edilmesi ise sarı-kırmızılı takımın isyanına sebep oldu.

GOL OLDU! VAR UYARDI! HAKEM İPTAL ETTİ...

Konyaspor a karşı Galatasaray ın golü VAR dan döndü! Maç sırasında isyan etti 1

Galatasaray 52.dakikada Leroy Sane ile gol buldu. VAR incelemesinin ardından Galatasaray'ın golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

GALATASARAY'DAN MAÇ SIRASINDA PAYLAŞIM!

"Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor."

TRİBÜNLER İSYAN ETTİ...

Konyaspor a karşı Galatasaray ın golü VAR dan döndü! Maç sırasında isyan etti 2

Galatasaray tribünü de maç sırasında Konya'ad bu pozisyona sinirlendi. Tribünler "Şampiyon olmamız engellenemez." tezahüratında bulundu.

