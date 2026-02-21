Konyaspor'a karşı Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Maç sırasında isyan etti

Galatasaray Konyaspor deplasmanında zorlu bir maça çıktı. İkinci yarıda atılan golün iptal edilmesi ise sarı-kırmızılı takımın isyanına sebep oldu.

GOL OLDU! VAR UYARDI! HAKEM İPTAL ETTİ...

Galatasaray 52.dakikada Leroy Sane ile gol buldu. VAR incelemesinin ardından Galatasaray'ın golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

GALATASARAY'DAN MAÇ SIRASINDA PAYLAŞIM!

"Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor."

TRİBÜNLER İSYAN ETTİ...

Galatasaray tribünü de maç sırasında Konya'ad bu pozisyona sinirlendi. Tribünler "Şampiyon olmamız engellenemez." tezahüratında bulundu.