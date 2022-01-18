Konyaspor-Adana Demirspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşan İttifak Holding Konyaspor'da futbolcular, maç öncesi ısınmaya, trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşları Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu 6 numaralı tişörtlerle çıktı.

Karşılaşma öncesinde stat girişlerinde kurulan stantlarda üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu atkı ve karanfil dağıtıldı. Ayrıca stadyumun içiresine Ahmet Çalık'ın büyük fotoğrafı asıldı.

Taraftarlar ısınmaya çıkan futbolcuları çağırarak; "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı.

Konyaspor tarafından Ahmet Çalık anısına hazırlanan videoyu, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ve yöneticiler, Ahmet Çalık'ın kardeşi Fatih Emre Çalık'la birlikte izledi. Tribünde bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamazken rakip takımın futbolcuları da videoyu izledi.

Öte yandan, tribünlerde "Yüreğime ayaz vururda sen üşürsün oralarda" yazısının altına Ahmet Çalık'ın "melek kanatlı" resmi açıldı.

Konyasporlu futbolcular karşılaşmaya da siyah formayla çıktı.

- 6. dakikada Ahmet Çalık anıldı

Konyaspor'da 6 numaralı formayı giyen Çalık'ı anmak için 6. dakikada maç durdu. Futbolcular ve taraftarlar bir süre alkışlayarak, Ahmet Çalık'ı andı.

Karşılaşma öncesi Konyaspor'un sunucusu Mustafa Durmuş maç kadrosunu açıklarken duygularına hakim olamadı.

Adana Demirsporlu futbolcular sahaya siyah tişörtlerle ve ellerinde "Acınız acımızdır. Başınız sağolsun" yazılı pankartla çıktı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a verdiği 1 maç men cezasıyla ilgili Konyaspor'un erteleme talebinin kabul edilmediği bildirildi.

