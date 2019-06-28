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Konyaspor, Alper Uludağ'a imzayı attırdı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 28.06.2019 21:06 | Son Güncelleme

Konyaspor, Gençlerbirliği'nden ayrılan Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Alper Uludağ'a imzayı attırdı

Konyaspor, geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren 28 yaşındaki başarı futbolcu Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine başkan yardılcısı Osman Koçak ve Alper Uludağ katıldı. Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ, kendisini yeşil-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Alper Uludağ'ın yeni sezonda 25 numaralı formaya giyeceği belirtildi.

Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması altında 31 maçta forma giyip, 4 gol atıp 3 de asist yapmayı başarmıştı.

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