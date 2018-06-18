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Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 18.06.2018 20:05 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Teknik Direktör Aykut Kocaman’dan haber bekliyor. Kocaman ile anlaşılamaması durumunda liste başında Rıza Çalımbay yer alıyor.

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Yeni sezonda Süper Lig’de adından söz ettirmek isteyen Konyaspor’da tüm gözler teknik direktör tercihine çevrildi. Takımın ligde kalmasını sağlayan Sergen Yalçın ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmeyen yeşil-beyazlılar Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman’dan gelecek cevabı bekliyor.

Bir önceki sezon takımın başında Konyaspor’a tarihi başarılar kazandıran Aykut Kocaman ile yapılan görüşmede belirsizliğin aşılamadığı ve netlik oluşmadığı öğrenilirken alternatif hoca adayları üzerinde çalışmalar yoğunlaştırdı.

Hafta sonuna kadar bekleme ve duruma göre hareket etme kararı alan Konyaspor yönetimi, yurt dışından görüştüğü yabancı teknik adamın ismini gizli tutarken, yerli teknik adam olarak Rıza Çalımbay, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu isimleri ön plana çıktı. 3 teknik adam arasından Rıza Çalımbay’ın takımı çalıştırmaya en yakın isim olduğu, bu hafta içerisinde yapılacak görüşmeler sonucunda karar verileceği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
aykut kocaman konyaspor Rıza Çalımbay

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