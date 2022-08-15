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Konyaspor-Başakşehir maçında çıt çıkmadı!

15.08.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vaduz karşısında şok bir mağlubiyet alarak Avrupa'ya veda eden arabam.com Konyaspor, Başakşehir'i devirip moral bulmak istiyordu. Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir'de Konyaspor deplasmanından 3 puan çıkartıp İstanbul'a mutlu dönmenin planlarını yapıyordu. İki takım için de kısır geçen mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Konyaspor-Başakşehir maçında çıt çıkmadı!

Süper Lig 'de ikinci hafta maçında Konyaspor'la Başakşehir 3 puan mücadelesi verdi. Sezona Ankaragücü beraberliği ile başlayan Konyaspor, Başakşehir'i yenerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyordu. Bu sezon oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Başakşehir ise Konyaspor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyordu. İki takımın da birbirine diş geçiremediği karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu skorla birlikte Başakşehir puanını 4'e yükseltti. İstanbul ekibi haftaya evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor ise yine beraberlikle ayrıldığı maçın ardından puanını 2'ye yükseltti ve kötü gidişatını devam ettirdi. Konyaspor haftaya İstanbulspor'a konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Başakşehir
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