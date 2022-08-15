Konyaspor-Başakşehir maçında çıt çıkmadı!

Süper Lig 'de ikinci hafta maçında Konyaspor'la Başakşehir 3 puan mücadelesi verdi. Sezona Ankaragücü beraberliği ile başlayan Konyaspor, Başakşehir'i yenerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyordu. Bu sezon oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Başakşehir ise Konyaspor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyordu. İki takımın da birbirine diş geçiremediği karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu skorla birlikte Başakşehir puanını 4'e yükseltti. İstanbul ekibi haftaya evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor ise yine beraberlikle ayrıldığı maçın ardından puanını 2'ye yükseltti ve kötü gidişatını devam ettirdi. Konyaspor haftaya İstanbulspor'a konuk olacak.

