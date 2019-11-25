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Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: Fırat Aydınus maçın skoruna etki etti

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 25.11.2019 12:49 | Son Güncelleme

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Beşiktaş maçıyla ilgili olarak "Hakem Fırat Aydınus attığımız nizami golü VAR'da tek açıdan izlemiş, ters açıları değerlendirme gereği duymamış ve 3 saniye içinde karar vererek oyunun skoruna direkt etki etmiştir" dedi.

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: Fırat Aydınus maçın skoruna etki etti

Hilmi Kulluk, hakem Fırat Aydınus'un karşılaşmanın VAR görüntülerini çok hızlı izlediğini söyledi.

Bu anlamda hakem Aydınus'un "tarihe geçtiğini" ifade eden Kulluk, şöyle konuştu:

"Beşiktaş ile kendi sahamızda oynadığımız maçın hakemi Fırat Aydınus karşılaşmanın ilk dakikalarında kaydettiğimiz nizami golü VAR'da tek açıdan izlemiş, ters açıları değerlendirme gereği duymamış ve 3 saniye içinde karar vererek oyunun skoruna direkt etki etmiştir. Yine kendisi maçın genelinde de gördüğü değil düşündükleri doğrultusunda kararlar vermiş, bütün takdir haklarını rakip takımdan yana kullanmış ve oyuncularımızın mücadele gücünü sindirmiştir. Bunun sebeplerinin başında müsabakaların hakemlerinin açıklanmasının hemen ardından çok ağır ifadeler, hakaretler, kötü sözlerle Fırat Aydınus'u baskı altına alma girişimleri gelmektedir. Maalesef bu düzeyde bir hakem sosyal medya terörüne direnememiştir."

"NET GOLÜMÜZ İPTAL EDİLMİŞTİR"

Kulluk, geçen sezon Bursaspor-Fenerbahçe ve bu sezon da Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçlarında atılan benzer gollerin karşılaşmaların hakemleri tarafından nizami kabul edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu iki emsal örnek karşımızdayken oyuncumuz Ömer Ali Şahiner, Beşiktaş kalecisinin görüş açısını hiçbir şekilde kapatmadığı ters açılarda son derece net görünmekteyken, Fırat Aydınus ve onu pozisyonu izlemesi için davet eden VAR hakemlerinin marifetiyle net golümüz iptal edilmiştir. Geçen sezon yine aynı hakem Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığımız karşılaşmanın hemen başında rakip oyuncunun futbolcumuza yaptığı kasıtlı hareketi gözünün önünde olmasına rağmen kırmızı kartla cezalandırmamış ve bu davranışı maçın sonucunu belirlemiştir."

"ANADOLU TAKIMLARININ EMEKLERİ BİR DÜDÜKLE HEBA OLUYOR"

Milli maç arasında Konyaspor'un 15 gün çalıştığını belirten Kulluk, "Fırat Aydınus'un hatalı kararı yüzünden güçlü başladığımız maç lehimizde devam edecekken, bambaşka bir noktaya geldi. Kazanamadığımız için de önemli bir maddi gelirden olduk. Bunların hesabını kim verecek? Benzer hataları belli başlı takımlara karşı yapan hakemler haftalarca görev alamıyor. Bunun bilincinde oldukları için de maalesef Anadolu takımlarının emekleri bir düdükle heba oluyor. Son iki maçta verdiği can yakan kararlar ile sonuca doğrudan etki eden Fırat Aydınus’un orta hakem ve VAR hakemi olarak bir daha maçlarımızda görev almasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş hakem Hilmi Kulluk fırat aydınus konyaspor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
nizami golmü nizam dışı gol ancak bukadar olabilir daha ne olması lazımdı ofsayt olması için resmen önünde duruyor kaleci kariusun görüş açısını engelliyor dünyanın heryerinde hangi hakem olsa buna ofsayt verir
adamların mükemmel ötesi golünü yedi fırat aydunus
ters acıdan bak yıne ofsayt kardesım konya bari sen yapma
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