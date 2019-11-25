Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: Fırat Aydınus maçın skoruna etki etti

Hilmi Kulluk, hakem Fırat Aydınus'un karşılaşmanın VAR görüntülerini çok hızlı izlediğini söyledi.

Bu anlamda hakem Aydınus'un "tarihe geçtiğini" ifade eden Kulluk, şöyle konuştu:

"Beşiktaş ile kendi sahamızda oynadığımız maçın hakemi Fırat Aydınus karşılaşmanın ilk dakikalarında kaydettiğimiz nizami golü VAR'da tek açıdan izlemiş, ters açıları değerlendirme gereği duymamış ve 3 saniye içinde karar vererek oyunun skoruna direkt etki etmiştir. Yine kendisi maçın genelinde de gördüğü değil düşündükleri doğrultusunda kararlar vermiş, bütün takdir haklarını rakip takımdan yana kullanmış ve oyuncularımızın mücadele gücünü sindirmiştir. Bunun sebeplerinin başında müsabakaların hakemlerinin açıklanmasının hemen ardından çok ağır ifadeler, hakaretler, kötü sözlerle Fırat Aydınus'u baskı altına alma girişimleri gelmektedir. Maalesef bu düzeyde bir hakem sosyal medya terörüne direnememiştir."

"NET GOLÜMÜZ İPTAL EDİLMİŞTİR"

Kulluk, geçen sezon Bursaspor-Fenerbahçe ve bu sezon da Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçlarında atılan benzer gollerin karşılaşmaların hakemleri tarafından nizami kabul edildiğini ifade ederek şunları kaydetti: