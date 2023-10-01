KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayını için geri sayım devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu Süper Lig karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Bruno Paz, Sokol Cikalleshi ve Muhammet Demir, siyah beyazlı ekibe karşlı forma giyemeyecek. Öte yandan Kara Kartal'da Emrecan Bulut, Gedson Fernandes, Ante Rebic, Emrecan Uzunhan, Gökhan İnler, Mert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç bu karşılaşmada süre alamayacaklar. Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Konyaspor Beşiktaş maçının canlı yayınlanacağı kanal ve karşılaşmanın saati...

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Beşiktaş maçı bugün (1 Ekim 2023 Pazar) saat 19.00’da başlayacak

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.

Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor.

KONYASPOR VE BEŞİKTAŞ ARASINDA 45. RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak.

İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ'IN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Bailly, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Rashica, Cenk Tosun, Aboubakar.