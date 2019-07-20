Konyaspor, Bolu kampındaki hazırlıklarını tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına 9 Temmuz Salı gününden itibaren Bolu’da devam eden Konyaspor, dün akşam yaptığı antrenmanla birinci etap kampını tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular taktik ve şut çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado katılmadı. Öte yandan yeşil beyazlı ekip, ilk hazırlık maçını bugün Aytemiz Alanyaspor ile yapacak.
İşte Koray Günter'in yeni takımı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Trabzon'a keşan" motifli forma
Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi
F.Bahçe'yi yeni golcüsü uçurdu
UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi
Trabzonspor'dan bir transfer daha
Boyd ilk antrenmanına çıktı
Ali Keten imzayı attı
'Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak istiyorum'
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Del Valle imzayı attı
De Ligt resmen Juventus’ta
Okuyucu Yorumları 0 yorum